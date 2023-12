“Al programma più visto” Stefano De Martino inarrestabile | lo hanno chiamato e ha detto sì

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Notizia molto interessante suDe, che sarà protagonista in televisione in unmolto amato. La svolta è arrivata nelle scorse ore, quando è stata data in anteprima questa novità davvero inaspettata. Dopo tutto il caos intorno alla sua persona, a causa delle dichiarazioni durissime dell’ex moglie Belen Rodriguez a Domenica In e il suo successivo intervento a Che tempo che fa, ora per lui è in arrivo un’altra esperienza tutta da seguire. Parlando diDe, prima di dirvi tutto sul fatto che sarà protagonista in undi rilievo, queste erano state le sue affermazioni su Belen: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho ...