Al gioielliere ucciso 50mila euro | ai ladri 480mila | l’assurdo paradosso italiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Mario Roggero, ildi Grinzane Cavour, ha subito una condanna a 17 anni di carcere per averdue rapinatori nel suo negozio il 28 aprile 2021. In seguito a questa sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Asti, Roggero ha dovuto affrontare un duro colpo finanziario. Le famiglie dei rapinatori uccisi, infatti, hanno chiesto e ottenuto risarcimenti sostanziosi dal: provvisionali dichiarate immediatamente esecutive dalla Corte d’Assise e che ammontano a un totale di circa 480.000. Costringendo Roggero a lanciare una raccolta fondi online. Da giorni ilurla la sua rabbia per la condanna subita: “Mi hanno dato 17 anni perché i giudici non hanno voluto ascoltare le mie ragioni fino in fondo. Complimenti ai magistrati. È una follia, viva la delinquenza, viva la ...