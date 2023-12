Al cinema i film di animazione realizzati dai bimbi degli ospedali di Bergamo e Brescia

Altre News in Rete:

Kim Basinger, i 70 anni del sogno erotico di una generazione: ecco il suo segreto. E nel suo futuro c'è l'Italia

A 37 anni da 9 settimane e ½, la pellicola che rese lei e Mickey Rourke due sex symbol mondiali, Kim Basinger compie 70 anni. Anni vissuti alla grande: 41per il, 13 per la tv, 1 premio Oscar, 2 Golden Globe, 1 Bafta, 2 mariti, una figlia. Il suo credo "Se non ci si dimentica della bambina che è in noi, se ci si prende cura della donna sexy ...

Al cinema vestiti con le divise naziste alla proiezione del film ‘Comandante’. È polemica la Repubblica

Treviso, vuole vedere un film ma è cieca e ha il cane: lasciata fuori dalla sala Corriere

Cieca al cinema lasciata fuori per il cane guida. La titolare dell'Edera: «Sono mortificata»

TREVISO - Cieca va al cinema Edera con il cane guida giusto il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ma viene lasciata fuori e sbotta: «Mi ...

Questo weekend regalatevi “Un colpo di fortuna”: al cinema il film di Woody Allen, e “Il male non esiste”. E in streaming…

Weekend dell'Immacolata al cinema “Un colpo di fortuna” di Woody Allen e "Il male non esiste": i migliori film in sala (più uno in streaming) ...