Al Centro Commerciale Campania un Natale nel segno della solidarietà

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Marcianise. Sarà unall’insegnaneldi Marcianise, in provincia di Caserta. Piazzaospiterà il caro vecchio Babboper la gioia dei bambini ma anche per raccogliere fondi in favore di Casa Emmaus Casertadi accoglienza per i bisognosi. Tra i viali delgià si respira aria natalizia ma Santa Claus arriverà l’otto dicembre e accoglierà i più piccini dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 20. Barba bianca, vestito rosso e occhialini d’oro, Babboascolterà le richieste dei fanciulli ogni giorno fino alla vigilia die poserà con loro per una foto. Una foto ricordo ma anche ...