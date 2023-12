Agrolimentare | Ismea | “In primi 9 mesi export +6 | 1% a 47 mld | saldo resta negativo”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo un 2022 da record, neinovedel 2023 le esportazioni agroalimentari italiane superano il valore di 47 miliardi di euro, mettendo a segno una crescita del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Continua a crescere anche il valore delle importazioni (+7,9% per 48,6 miliardi di euro), ma in maniera meno consistente rispetto al 2022 grazie a una riduzione delle quotazioni delle commodity agricole;ildella bilancia commerciale agroalimentare con un deficit di 1,2 miliardi di euro. Sebbene in maniera ridotta rispetto a quanto osservato nel 2022, sia per le esportazioni che per le importazioni l'"effetto prezzo" continua ad avere un'influenza sui tassi di crescita dei flussi in valore, che risultano più consistenti di quelli in volume. Scendendo nel ...