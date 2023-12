Aggredisce moglie col martello e si uccide in Brianza

Leggi su agi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) AGI - Ha prima aggredito con unladi 79 anni e poi in un giardino pubblico di Varedo si è dato fuoco. Un uomo di 85 anni è morto nel primo pomeriggio nel comune in provincia di Monza. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo dove è ricoverata è prognosi riservata. L'uomo di 85 anni, Luciano Ruger, è morto intorno alle 18 al centro Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda. I carabinieri della compagnia di Desio, diretti dal colonnello Luca Romano e dal maggiore Luigi Perrone, sono intervenuti intorno alle 14.30 in un'area verde di via Celotti a Varedo per la segnalazione di un anziano che si era cosparso di liquido infiammabile e dato fuoco. I militari sono poi entrati nella casa dell'85enne e hanno trovato laa terra in una stanza con una ferita alla testa ...