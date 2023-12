Aggredisce la convivente in stato di gravidanza | immediato l’intervento della polizia | arrestato 44enne

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 Nella tarda serata 3 dicembre, ladidi Catania ha tratto in arresto un uomo – classe 1979 – colto nella flagranza del reato di maltrattamenti contro la propria. Intorno alle ore 21, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – U.P.G.S.P., su segnalazionelocale Sala Operativa, sono intervenuti a seguitorichiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva agli operatori del 112 di essere stata aggredita dal proprio compagno. Immediatamente inviati e giunti sul posto, gli operatori hanno trovato la 32enne, indi, ancora in contatto telefonico con la Sala Operativa. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dall’uomo – con problemi di ...

