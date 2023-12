(Di giovedì 7 dicembre 2023) Durante l’odierna puntata di Dynamite on TBS Network, la AEW ha annunciato quelle che saranno di fatto le prossime tappe sul territorio canadese previste nel nuovo anno. Il 16 marzosarà il turno di Collision nella città di Ottawa, a seguire il 20 dello stesso mese Dynamite e Rampage a Toronto. Il 27 Dynamite e Rampage a Quebec City, il 30 marzo Collision a London. 10 aprile, Dynamite e Rampage a Winnipeg, 8 maggio a Edmonton, 10 luglio a Calgary e il giorno 11 maggio per Collision a Vancouver.

Altre News in Rete:

AEW: Svelate le date dei prossimi show in Canada nel 2024 Zona Wrestling

AEW: Svelati i piani per gli FTR Spazio Wrestling

Bryan Danielson nomina due wrestler AEW per il BCC

Bryan Danielson ha svelato in una recente intervista due wrestler del roster della AEW che per lui sarebbe perfetti per il Blackpool Combat Club.

AEW: Chris Jericho ha rinnovato il suo contratto

La AEW sta prolungando numerosi contratti con i suoi atleti, a quanto pare anche quello di Chris Jericho è stato rinnovato per ancora qualche anno ...