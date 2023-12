AEW | Non è stata modificata l’identità del wrestler sotto la maschera di The Devil

(Di giovedì 7 dicembre 2023) MJF è attualmente coinvolto in una storyline contro unche indossa la suada Diavolo: quest’ultimo, nelle ultime settimane, lo ha colpito diverse volte accompagnato da altriti. Online circolano diverse voci attorno aldeila, con nomi che vanno da Claudio Castagnoli e Jon Moxley fino agli ex membri del Pinnacle, ovvero Wardlow, FTR e Shawn Spears. Nell’ultimo episodio di Dynamite, MJF è stato ritrovato svenuto nel backstage, colpito da una bottiglia di vetro, lasciando intendere che sia stato proprio Thead attaccarlo. Secondo Sean Ross Sapp di Fightful, l’AEW non avrebbe cambiato idea sulla persona che si nasconde dietro alla ...

