AEW | Gli scagnozzi di “The Devil” attaccano MJF nel backstage

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Questa notte a Dynamite era previsto un tag team match tra Samoa Joe e MJF, contro duedi The. Poco prima del match MJF è uscito dagli spogliatoi e si è ironicamente congratulato con Adam Page, che in quel momento stava rispondendo ad alcune domande di Renee Paquette, per il suo match, menzionando le possibili malattie che avrebbe potuto aver contratto (riferendosi al momento in cui Adam ha bevuto il sangue di Swerve Strickland durante il suo match a Full Gear). Il campione dei pesi massimi AEW lo ha poi accusato Adam Page di essere “The”, mentre quest’ultimo lo ha definito un manipolatore e ha affermato che dietro la maschera in realtà ci sarebbe proprio Friedman. Le tensioni tra loro sono aumentate e sembravano sull’orlo di una rissa, quando è apparso Samoa Joe per separarli. L’ex campione mondiale TV ...