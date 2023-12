AEW | Chi ha trionfato nel match valido per il titolo TNT?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il main event della puntata di AEW Dynamite andata in scena la scorsa notte ha visto Christian Cage difendere ilChampionship contro Adam Copeland. Dopo una contesa piena di sorprese, alla fine ad essere determinante è stata la madre di Nick Wayne. La donna ha colpito Copeland con la cinturaper vendicarsi dell’attacco ai danni del figlio di alcune settimane fa. What is Shayna Wayne doing here?!?Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@RatedRCope @Christian4Peeps pic.twitter.com/WHA3m4U340— All Elite Wrestling (@AEW) December 7, 2023 Subito dopo Cage ha connesso la sua Killswitch, manovra utile ad agguantare la vittoria finale e la difesa effettiva del