AEW | Annunciata la card ufficiale di Rampage del 8 12

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Questa notte, durante la messa in onda di Dynamite, è stataladi AEWche sarà trasmesso venerdí 8 dicembre su FITE (9 dicembre in Italia)AEWdell’8 dicembre 2023:AEW Continental Classic (Blu League): Bryan Danielson (3) vs. Daniel Garcia (0) The Don Callis Family (Powerhouse Hobbs e Konosuke Takeshita) vs. Christopher Daniels e Matt Sydal Abadon vs. Trish Adora Orange Cassidy e Danhausen faranno una comparsa speciale