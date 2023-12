AEW | Andrade El Idolo tornerà presto in WWE? L’indiscrezione grazie al suo possibile ritorno in CMLL…

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 dicembre 2023)Elstarebbe preparando il suo addio alla AEW. Il contratto, in scadenza nel 2024, non dovrebbe essere rinnovato e l’ex NXT Champion dovrebbe tornarein CMLL, visto che la sua intenzione di firmare nuovamente con lanel futuro prossimo non gli consentirebbe di combattere nuovamente in Messico. Il contratto con la AEW, che dovrebbe essere ormai prossimo alla scadenza, consente ovviamente addi prendere parte agli show CMLL, “finché ne sarà in grado”. Nonostante l’allineamento con CJ Perry, dunque, sembra chiara l’intenzione di Eldi tornare alla corte di Triple H e la AEW non sembra intenzionata a fare rilanci folli per fargli cambiare idea.