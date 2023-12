Aeronautica Militare | conclusa l’esercitazione “Cyber eagle” | intelligenza artificiale e super calcolatori contro le nuove minacce cibernetiche

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tre mesi di attività, oltre 720 milioni di dati analizzati nell’ambito di uno scenario di simulazione in cui hanno oltre cento operatori specializzati, sia militari che civili, hanno lavorato in stretta sinergia per affrontare le principali sfide evolutive del mondo informatico e valutare l’utilizzo di tecnologie innovative per il dominio. Questi i numeri della “2023”, esercitazione disecurity pianificata e condotta dall’– attraverso il Comando Logistico della Forza Armata – in partnership con DEAS (Difesa e Analisi Sistemi), società italiana leader nella sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici del Paese, che si èufficialmente il 6 dicembre. I risultati ...