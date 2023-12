Addio Via della Seta | perché è una buona notizia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’Italia, senza grandi fanfare, ha deciso di mollare la cosiddetta Via. Un accordo strategico ed economico stipulato con la Cina dal governo Conte nel 2019. Avrebbe dovuto generare affari per 20 miliardi, non ne ha portato a casa neanche uno. Nessuna rottura con i cinesi, semplicemente si ritorna al «business as usual», come direbbero gli americani. Il cui zampino si è fatto sentire. Washington si mostrò preoccupata quando il governo grillino firmò, appare sollevata oggi che l’Italia si sfila. Queste grandi partnership internazionali spesso hanno significato più politico che commerciale. L’economista liberale Frédéric Bastiat lo sapeva bene e scriveva: «Dove non passano le merci, passano gli eserciti». Chiudersi fa male ai commerci internazionali e, in particolare, alle economie come quella italiana, che l’anno scorso ha esportato 600 ...