Addio all' ultima follia grillina | l' Italia lascia l' accordo con la Cina per la Via della seta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il governono ha consegnato a quello cinese una nota con cui annuncia l'uscita dalla Via, Belt and Road Initiative, come si chiama ufficialmente. La Bri è un grande progetto infrastrutturale e commerciale del presidente Xi Jinping a cui il nostro Paese ha aderito nel 2019 durante il primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio ministro degli Esteri fortemente favorevole. Si trattava di un'intesa molto larga, che spaziava dai trasporti all'energia, dall'industria siderurgica alla cantieristica navale. Alla fine l'approvazione fu tribolata, vista la contrarietàLega. La decisionena di non rinnovare l'(aveva scadenza quadriennale) è stata comunicata a Pechino quattro giorni fa. Una disdetta avvenuta lontano dai riflettori, con una ...