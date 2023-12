Addio alla Formula Uno? L’annuncio del campione fa tremare gli appassionati

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da tempo si parla di un suo possibile: dopo diverso tempo, è il diretto interessato a fare chiarezza circa le sue intenzioni prossime, non chiudendo le porte a un eventualeal paddock. Calato il sipario su questo campionato di, il paddock ora non attende altro che ritornare in pista e darsi battaglia. La speranza di buona parte dei tifosi è che il prossimo anno possa esserci più competitività contro la Red Bull di ‘Super’ Max Verstappen, che quest’anno non ha avuto alcun rivale all’altezza del suo talento. Numeri da record che ha riscritto la storia dellaquelli fatti registrare dal pilota olandese, che ora guarda con forte ottimismo al campionato 2024. Ci sono alte possibilità che ...