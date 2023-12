Addio a Massimo Toschi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il mese scorso le amiche e gli amici diavevano festeggiato a Lucca l’uscita del libro a lui dedicato per la cura di Michele Zanzucchi, “Beati i pacifici. Una vita da cristiano comune” (Città Nuova). Avevo conosciuto, e da allora intensamente frequentato, grazie a Gad Lerner e alla galera, quando Claudio Martini e poi Enrico Rossi gli riconobbero la responsabilità dell’assessorato toscano “alla cooperazione internazionale, alla riconciliazione e al perdono”. Titoli che, perfino nel luogo che conobbe la grandiosità di intenti di Giorgio La Pira, sarebbero stati insostenibili per chi non avesse compiuto il suo tirocinio infantile per tenersi dritto e salire i gradini di una casa natale. L’appellativo di cristiano comune, che ricorda il povero cristiano di Silone, fa pensare più affettuosamente all’avventura ...