Accordo di Schengen | audizione del ministro Tajani

(Di giovedì 7 dicembre 2023) ROMA – Martedì 12 dicembre il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’di, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, svolgerà l’deldegli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio(foto), sulle materie di competenza del Comitato. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.30, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

Altre News in Rete:

Opposizione albanese ricorre contro l'accordo con l'Italia sui migranti

... emergono novità proprio su come l'andrà a impattare a livello di gestione dei migranti. '... ha detto il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens, in audizione al Comitato. ...

Italia sospende trattato di Schengen: dal 21 ottobre controlli alla frontiera con la Slovenia LA STAMPA Finanza

Cos'è lo spazio Schengen - Consilium Consilium.europa.eu

Patto Italia-Albania, i partner europei avvertono Roma: “Forzatura politica e rischi per i diritti”

A suscitare dubbi la fragilità del sistema albanese: se le garanzie sull’asilo non saranno rispettare l’accordo sarà un fallimento ...

Frontex: «Le Ong non sono un pull factor»

Per il direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens «non ci sono evidenze che le Ong siano fattori di attrazione per i migranti». Lo ha affermato ieri in audizione presso il Comitato parlamentare di ...