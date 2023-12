Academy Museum Gala 2023 | quante star sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Kaia Gerber, Kendall Jenner, Demi Moore, Selena Gomez: queste sono soltanto alcune delle celebrità che hanno infiammato il reddegli. Dicembre è un mese particolarmente ricco di appuntamenti glam e include anche gli. L’edizioneha riportato tantissime stelle sul tappeto rosso hollywoodiano, proprio perché per mesi gli attori non hanno potuto presenziare ad eventi pubblici per rispettare e supportare lo sciopero SAG-AFTRA. Ora che invece un accordo tra entrambe le parti è stato raggiunto, attori e attrici hanno potuto riprendere l’ordinaria amministrazione. E partecipare ad eventi da redtanto attesi come quello degli...