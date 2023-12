A Napoli il maxi-evento Ploom X | ospiti il rapper Anastasio | Jessica Ferrara e Sara Bluma

Altre News in Rete:

Juve - Napoli, Allegri avvisa i suoi sugli azzurri, fissa la quota punti e svela l'obiettivo: gelo su Pogba

Massimiliano Allegri parla delma guarda anche oltre: " E' un altro scontro diretto. Mancano ... Su Pogba e lasqualifica in arrivo : "Non posso rispondere, perché ci sono altri gradi di ...

Napoli, maxi truffa sui bonus edilizi: 98 indagati. Uno era ai domiciliari e ha ottenuto un milione di euro Open

Napoli: truffa dei bonus edilizi, maxi sequestro da 607 milioni di euro Il Sole 24 ORE

Luciano Spalletti è cittadino napoletano: "Da questo momento sono officially scugnizzo"

Il Comune di Napoli ha conferito a Luciano Spalletti la cittadinanza onoraria. L'ex allenatore del Napoli, vincitore dello scudetto, è stato premiato non solo per i meriti sportivi, ma anche per aver ...

JTI Italia: il maxi evento targato Ploom X arriva a Napoli

Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato targato JTI, arriva a Napoli: l'evento si svolgerà questa sera sul lungomare di Via Partenope ...