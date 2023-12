Altre News in Rete:

A Milano Fedez e Chiara Ferragni "accendono" "A Christmas Magic", il parco natalizio delle meraviglie

ha così la possibilità di ospitare, per la prima volta in assoluto, un parco a tema dedicato al Natale, come mai si era visto prima d'ora in Italia (e non solo). A Christmas Magic è un'...

A Milano Fedez e Chiara Ferragni "accendono" "A Christmas Magic", il parco natalizio delle meraviglie TGCOM

Minacce di morte al figlio: Fedez denuncia tutto alla postale MilanoToday.it

Fedez sbotta con gli hater, 'scoprirò chi siete, conigli infami'

Vi giuro su quello che ho di più caro che scoprirò chi siete, conigli infami". Sono le parole di Fedez contro gli hater nascosti sotto nomi e nickname falsi che stanno prendendo di mira il figlio ...

Fedez furioso sui social dopo le minacce contro Leone, adesso tocca a lui

Fedez è una furia dopo le nuove minacce contro suo figlio Leone e sui social lancia un vero e proprio ultimatum ...