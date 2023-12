“A Maronn t’accumpagna” | al via la rassegna di Danza e Parola nella Basilica di San Lorenzo Maggiore

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dal 12 al 21 dicembre 2023 ladi spettacoli e laboratori diintitolata “‘A” prodotta dall’Associazione Arabesque Ricalcando il modo di dire partenopeo che augura alle persone la protezione della ‘Madre’ umana e divina per eccellenza, dal 12 al 21 dicembre 2023 sarà in scenadi San, a Napoli in Piazza San Gaetano 316, ladi spettacoli e laboratori diintitolata “‘A”, con la drammaturgia e regia di Michele Casella, prodotta dall’Associazione Arabesque, che vanta la direzione artistica di Annamaria Di Maio, nota coreografa e docente della, e che dal 2022 è ...