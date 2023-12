A che ora Sofia Goggia oggi nella seconda prova a St Moritz | programma preciso | startlist | tv | streaming

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Laed ultimacronometrata della discesa femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino insabato a St., in Svizzera, (venerdì e domenica previsti due super G) si disputerà, giovedì 7 dicembre, alle ore 10.30, con dodici azzurre iscritte, tra le qualipoteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 13. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 10:48:00.cronometrata della discesa femminile di St. ...

Altre News in Rete:

Tutti i gradi del Natale

Alberelli di Giodo Carlo Ferrini è uno degli enologipiù ha segnato, e continua a farlo, il mondo del vino toscano.però, di tanto in tanto, lascia la sua tenuta di Montalcino per salire le ...

Mps e la resurrezione bancaria: chi salirà sul Monte (che ora vale fino a 5 miliardi) Corriere della Sera

La pista da sci indoor che ora è ricoperta da 1.500 pannelli fotovoltaici Hardware Upgrade

Motore auto, pericolo in inverno: se premi, rischi il botto: non lo sa nessuno

Dopo una lunga estate, anche nel nostro paese è calato il freddo. E ora inizia il periodo più difficile per gli automobilisti.

Pendolari, il rebus orari: "Tante modifiche urgenti"

Conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove tabelle con le fermate. Ferri: "Comitati e scuole inascoltati ma ci sono richieste non ignorabili".