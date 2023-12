A Catania nasce il Museo delle auto storiche

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dalle ceneri della storica ex Concessionaria Citroen, a pochi passi dalla Baia di Ognina, in via Acireale 3, ildella Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua. Uno spazio totalmente rigenerato che la Fondazione restituirà alla Città sabato 9 dicembre 2023 alle ore 10:30, alla presenzarità civili, militari e religiose. L’inaugurazione, di cui il Quotidiano di Sicilia è media partner, sarà un momento di festa aperto a tutti i cittadini che avranno l’occasione di ammirare il parcocon 25 vetture, certificate dall’motoclub Storico Italiano, e munite di Crs, il Certificato di Rilevanza Storica. Il taglio del nastro sarà ...