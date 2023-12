A 78 anni | Helen Mirren ha debuttato in passerella con un look selvaggio – e tutti dicono la stessa cosa

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Chi conoscesa che è un’esperta dii mestieri: ha recitato, scritto e fatto la modella nei suoi decenni di carriera sotto i riflettori. Negli ultimi, i ruoli di modella dell’attrice 78enne sono aumentati e la sua apparizione alla Settimana della moda di Parigi di quest’anno non è stata diversa. I fan hanno persino utilizzato i social media per sottolineare quanto fosse splendida, dal trucco che indossava ai capelli selvaggi!, nominata Dama dalla Regina Elisabetta II nel 2003, è un’attrice molto apprezzata, che ha fatto il suo debutto nel 1980 quando ha recitato in Quel lungo venerdì santo con Bob Hoskins. Alcunidopo, laha incontrato Taylor Hackford, il regista di Il sole a mezzanotte, un film del 1985 in cui ha ...