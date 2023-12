8 Dicembre | in viaggio 7 milioni di italiani per turismo

Leggi su zon

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un ponte adatto per una mini-vacanza. Per il Ponte dell’8saranno 7gliche pernotteranno almeno una notte in strutture turistico-ricettive e case in affitto breve, per una spesa di circa 2,7 miliardi di €. Il week-end lungo, nel 75% dei casi, non supererà i 3 giorni, con 2 notti incluse. Rispetto al 2022, tende a diminuire la spesa media per le vacanze. In aumento dall’11 al 18%, invece, le vacanze all’estero, soprattutto tra giovani, single e chi opterà per una vacanza più lunga. Questi sono i dati principali emersi dall’Osservatoriodi Confcommercio sulle vacanze deglirealizzato in collaborazione con SWG. Il sentiment delle famiglie, secondo Confcommercio, è orientato verso due rotte. Da una parte c’è la voglia di un ritorno alle abitudini ...