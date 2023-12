??????? | la prima Medicina | ‘Malattia diverticolare | il giusto nutrimento ed altre buone prassi’

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Volendo dare del colon una corretta descrizione, potremmo definirlo come una delle due porzioni – la più lunga – dell’intestino crasso il quale, dopo il colon, si continua nella sua seconda ed ultima porzione rappresentata dal retto. In basso, nel tratto discendente collocato alla sinistra dell’addome, il colon descrive una specie di 'S', area non a caso chiamata sigma nella quale le feci ristagnanodi essere spinte all’esterno con l’evacuazione. Per tale ragione, il sigma è da considerarsi come il punto dell’intestino in cui più alta è la pressione, destinata ulteriormente ad aumentare con l’atto evacuativo e tanto più in caso di stipsi cronica e ostinata. E’ proprio il sigma il tratto dell’intestino in cui, nella maggior parte dei casi, si formano i diverticoli, formazioni saccate a fondo cieco, simili a palloncini di dimensioni variabili da ...