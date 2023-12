Zucca con Fonduta | una ricetta da leccarsi i baffi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Amo questo ortaggio autunnale e cerco di utilizzarlo il più possibile. Così, quando preparo laper la mia famiglia o per i miei ospiti, mi piace servirla in maniera creativa. Se siamo in tanti, preferisco ricorrere alle zucche piccoline, tanto raffinate e comodissime, e servirla in monoporzioni, ma quando siamo solo noi, allora ne scelgo una sola, piuttosto grande. Con questo trucchetto, i piccoli si divertono moltissimo a tavola e nessuno chiede di alzarsi per andare a vedere la tv! Penso che la immaginino come una sorta di calderone delle streghe in cui ribolle una pietanza magica! Intingono il loro tocchetto di pane e si sentono invincibili, neanche fosse la pozione di Asterix e Obelix. Vitaminica, colorata, questascalda l’ambiente e ritempra corpo e spirito. Potremmo quasi definirla unashabby chic! Ed è ...