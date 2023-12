Yu degli spettri | trailer per il nuovo remake in live-action targato Netflix

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dopo il successo di One Piece,punta suldi Yu, celebre mangaanni '90.ha diffuso in streaming ilufficiale di Yu(Yu Yu Hakusho nell'originale),indell'omonimo manga e anime di Yoshihiro Togashi che debutterà sulla piattaforma il 14 dicembre. video id= yt=Q-xbLSKZUck&t=2s A differenza di One Piece, che unisce sensibilità e necessità occidentali a un'opera d'estrazione orientale, quella di Yu Yu appare un'operazionetipicamente giapponese, con i suoi vezzi stilistici e il suo modo d'interpretare questo genere di adattamenti. Set pieces, effetti speciali ...