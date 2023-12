‘X Factor 2023’ | ultimo round | le parole di Il Solito Dandy | Maria Tomba | SARAFINE e Stunt Pilots

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) È conto alla rovescia per la finale di X2023, che schiera sul palco Il. I quattro candidati al titolo calcheranno il palco dello show per l’ultima volta nella serata di giovedì 7 dicembre sempre su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8. Tanti gli ospiti attesi, a partire da Gianni Morandi che duetterà coi ragazzi in un medley inedito. Ma lasciamo la parola ai finalisti per un bilancio di questi mesi e qualche sogno futuro. LEGGI ANCHE: — ‘X’, la replica di Fedez a Morgan: «Almeno io non lecco i piedi a Meloni e Sgarbi» IlFoto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa “Essere arrivato in ...