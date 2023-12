WWE | Wes Lee rivela di soffrire di un grave infortunio alla schiena

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Durante la puntata di NXT di questa settimana, We Lee è apparso sul ring munito di supporto per la deambulazione. Il Wrestler ha dichiarato di essere preoccupato per un serioche lo starebbe affliggendo in questo periodo, per il quale è costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nel corso della serata è stato diramato l’annuncio che la riabilitazione per il suddettolo costringerà a fermarsi, tenendolo lontano dal ring, per un periodo compreso tra gli 8 e i 12 mesi. Nuovo avversario per Dirty Dom L’annuncio del suoha spiazzato i fan della WWE, convinti che lo stesso Wes Lee avrebbe affrontato Dominik Mysterio per il titolo Nordamericano nell’evento NXT Deadline di questo fine settimana. Il gruppo del Judgment Day si è mostrato felice ...