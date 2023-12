WWE | Un codice QR sullo schermo annuncia il ritorno di una superstar a NXT Deadline

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questa notte, durante la messa in onda di WWE NXT, è comparso unQR. I fan a casa che hanno avuto modo di scannerizzarlo sono stati catapultati sulla pagina web di NXTdov’era presente un breve video di due secondi in cui una voce simile a quella di Cora Jade hato: “Ci vediamo a.” Il video in questione è stato poi ripostato successivamente da diversi utenti su X: That QR Code leads to a small clip with Cora Jade saying “See you at” #WWENXT pic.twitter.com/XUQ9QUDWHq— ?????? (@WrestlingCovers) December 6, 2023 Secondo quanto riportato poco più tardi da Mike Johnson di PWInsider, stando alle voci circolate dietro le quinte dopo lo show, è previsto che Jade partecipi al PPV di NXT di questo sabato. ...