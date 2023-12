WWE | Secondo Jey Uso CM Punk ha lo stesso status del “Tribal Chief”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Jey Uso è apparso nell’episodio di questa settimana di “The Bump” della WWE. Lì, gli è stato chiesto riguardo al fatto che CMpotrebbe firmare con il marchio RAW. Jey ha risposto così: “Perché non dovremmo ingaggiare CM? So che ha un sacco di haters o qualcosa del genere, ma se vogliamo essere onesti, è una Superstar, prima di tutto. La gente parla di lui. Se ha qualcosa a che fare con il wrestling”, ha spiegato Uso, “Ha unosimile a quello di capo tribù, è il migliore indipendentemente da ciò che sta succedendo.” Infine si è offerto di salire sul ring con lui. “Quindi il mio invito è aperto. Portatelo. Andiamo, facciamolo. Sarò il tuo primo avversario in questa run”, ha aggiunto Jey Uso. “Va tutto bene, facciamolo. Bentornato CM.”