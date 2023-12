WWE | Messi sotto contratto 14 nuovi atleti grazie al NIL | ecco i dettagli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La WWE ha messo14da sport più disparatial NIL (Next in Line), programma di ricerca che la federazione attua ormai da due anni per scovare italenti da altri sport, come football, baseball e via dicendo. La federazione, con un comunicato ufficiale, ha da poco reso i noto i nomi che cominceranno a lavorare per essere iwrestler del domani, selezionandoli da diversi college. Prima di oggi erano stati ben 60 gli sportivi, donne e uomini, selezionati mentre qui di seguito vi elenchiamo le “nuove reclute” rese ufficiali da poco. Che possa uscire un nuovo Roman Reigns tra questi nomi? Adam Berghorst Bayley Humphrey Darci Khan Desmond Coleman Grace Stephens Jeremy Cody Josh Pearcy Kali ...

