WWE | Cora Jade pronta al ritorno ad NXT?

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)è lontana ormai da mesi, per la precisione da agosto, dai programmiha nel corso di questi mesi mantenuto il personaggio anche sui off-screen andando più volte a sottolineare il suo disappunto per quanto vediamo nello show. Però c’è da dire che laè comunque una delle atlete più apprezzate dello show e la sua mancanza si fa sentire. Piani per il? Ma la sua assenza prolungata potrebbe presto terminare e una prima occasione per rivederla, secondo quanto riportato da PWInsider, sarebbe nel corso del prossimo PLEDeadline. Anche se la stessa fonte, ci va molto cauta su questa possibilità aggiungendo che sembrano esserci dei piani per ildella fautrice della Generation Of, ma ...

