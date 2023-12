WINDTRE alla XXVII edizione dell’Artigiano in Fiera di Rho

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dicembre 2023 –partecipa, anche quest’anno, ad “Artigiano in”, noto appuntamento fieristico nazionale, giuntosua. La manifestazione, in programma dal 2 al 10 dicembreMilano” di Rho, è un ‘villaggio globale’, dedicato all’artigianato di tutto il mondo, dove si potranno scoprire e acquistare prodotti originali e di alta qualità provenienti da 86 Paesi, illustrati da oltre 2500 artigiani.accoglierà i visitatori presso i propri stand all’interno del Padiglione 7 (Europa), con uno spazio commerciale espositivo realizzato in esclusiva per l’evento, dove il personale dedicato illustrerà le ultime novità, anche in occasione del periodo natalizio. In particolare,metterà ...