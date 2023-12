(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dall'asfalto dei circuiti più veloci al mondo alle dune del deserto , passando per neve e sterrati: non c'è terreno sul quale quest'annonon abbia impresso il proprio marchio , andando a ...

Altre News in Rete:

WEC, WRC e Dakar, Toyota chiude un 2023 da dominatrice

Le ultime vittorie ottenute da Toyota nele nelsono cronaca di poche settimane fa, con i successi di Evans nel Rally del Giappone e di Buemi - Hirakawa - Hartley nella 8 Ore del Bahrain. ...

