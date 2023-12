“Vomitavo | ero a prima dell’infarto…” | la rivelazione su Conte è sconcertate

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Con Zeman eho perso 6 anni di carriera”, la battuta ironica dell’ex centravanti italiano in live su Twitch. L’ormai solo Bobo Vieri continua le sue puntate di Talk Show sul proprio canale Twitch. Gli ultimi ospiti della serata sono stati amici di lunga data ma anche ex colleghi sul campo: Cristian Brocchi, Jake La Furia, Luigi Di Biagio e Marco Borriello. Nella serata si è riso e scherzato sui vari aneddoti di una carriera intera tra panchine e spogliatoi. Non essendo più la vecchia Bobo Tv dove Adani e Cassano analizzavano partita dopo partita, in questo Talk Show si è più liberi di scherzare e di raccontare aneddoti sul calcio in maniera più serena. Uno degli apici del divertimento è stato sicuramente quando si è toccato il tasto infortuni muscolari. La causa? Gli allenamenti di Zeman e. Per entrambi i tecnici si sa, non usavamo mezzi ...