Volvo Powerstop | inaugurato il secondo punto di ricarica fast per auto elettriche a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), il progetto promosso daCar ltalia in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficialiper favorire la diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese, finora ha evitato l’immissione nell’ambiente di 547 tonnellate di CO2. I risultati dell’iniziativa sono stati l’oggetto di una conferenza stampa nazionale apresso la concessionariaC.A.R. Room., hanno spiegato i dirigenti di, è stata pensata per fornire un servizio efficiente aglimobilisti che intendono scegliere di guidare elettrico ma che temono le carenze infrastrutturali del nostro Paese. Un servizio che ha ha visto l’erogazione di 39mila ricariche, utili per una percorrenza di 4,5milioni di chilometri. “Il progetto delle stazioni ...