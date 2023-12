(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilper2023 dimaschile si è aperto con unaa Bangalore (India). L’Halkbank Ankara, una delle grandi favorite per la conquista del titolo insieme a(detentrice del trofeo) e alle compagini brasiliane, è crollato al cospetto dei poco quotati Suntory Sunbirds. La formazione giapponese ha travolto l’accreditato sestetto turco con un secco 3-0 (25-23; 25-23; 25-16) grazie ai colpi dell’indemoniato schiacciatore Alain Junior (15 punti, 3 muri, 3 ace) e del formidabile opposto Dmitriy Muserskiy (14), senza dimenticarsi dei nove sigilli dell’altro martello Kenya Fujinaka sotto la regia del capitano Masaki Oya. Si sono dovuti inchinare i favoritissimi Earvin(10 punti), Nimir(8) e John Perrin (11), che ...

Altre News in Rete:

Volley: in serie C prossimo impegno della Sicilfert Marsala contro la capolista Fenice Volley

... difficile ma non proibitivo in cui i progressi che le lilibetane hanno avuto negli ultimi confronti potrebbero anche portare a qualche. In foto, la formazione della Sicilfert Marsala...

Volley, sorpresa al Mondiale per Club: Ngapeth e Abdel-Aziz crollano contro i Sunbirds! Perugia attende il Minas OA Sport

Volley femminile serie B. La sorpresa è in provincia: vola il Massa neopromosso Quotidiano Sportivo

Volley A3: in arrivo le gare contro Belluno e Acqui Terme. Geetit, l’emergenza continua. Aprile e Omaggi puntano Garlasco

Aprile e Omaggi, salvo sorpresa, saranno sottoposti a un’ecografia di controllo tra il week end e l’inizio della prossima settimana e dovrebbero tornare a disposizione per il match di Garlasco del 17 ...

Volley, Mondiale per Club: a Bangalore letti piccoli e matrimoniali...ma Perugia vuole il bis

Scatta a Bangalore la competizione FIVB che decreterà la squadra campione del mondo: Perugia punta al bis. L'Ankara di N'Gapeth e Nimir la rivale più temibile.