Volley | Perugia vuole confermarsi sul tetto del mondo! Umbri al via del Mondiale per Club in India

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’impresa è riuscita soltanto a due squadre in passato, l’Itas Trentino, campione per quattro volte consecutive e il Sada Cruzeiro che illo ha vinto due volte a fila. Ci prova la Sir Sicomasuldel mondo in unperdalla formula ormai consolidata che vede al via per la prima volta la squadra campione di Giappone, il Suntory Sunbirds e la squadra campione dell’che ospita il torneo a Bangalore, gli Ahmedabad Defenders.è inserito nel girone A con i brasiliani dell’Itambé Minas, contro cui debutteranno giovedì pomeriggio e con glini dell’Ahmedabad Defenders, mentre nella pool B sono inseriti, oltre i giapponesi del Suntory Sunbirds, anche i turchi dell’Halkbank Spor ...