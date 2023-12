Volley | Manfredi | “Europeo traino per le società | abbiamo 40mila iscritti in più”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il presidente della Fipav, Giuseppe, ha ricevuto il Premio Milita specialedopo il successo della manifestazione continentale organizzata in Italia. Tra i presenti anche Andrea Burlandi, presidente Fipav Lazio, e l’assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato.è tornato sui risultati dell’in casa: “Organizzare il torneo in nove città è stata una follia, ma il risultato finale ci dà ragione. Stiamo verificando i numeri – spiega – E da ottobre 2022 a ottobre 2023avutoin più, segno che l’è stato unper le nostre.” Tra gli altri premiati della giornata anche Flavia Barigelli (Premio Milita 2023), l’arbitro Stefano Cesare (Premio Milita ...

Altre News in Rete:

Presentato il libro 'Il volley Azzuro sul tetto del Mondo' di Enzo D'Arcangelo

Prima di iniziare con i lavori, il presidenteha introdotto il professor Enzo D'Arcangelo che ha presentato il suo ultimo libro "Ilazzurro sul tetto del Mondo". L'ex dirigente ...

Il Premio Milita 2023 A Iacopo Volpi, Giuseppe Manfredi, Stefano Cesare e Flavia Barigelli FIPAV Lazio

Pallavolo: Manfredi, 'stagione donne negativa, commessi errori' Agenzia ANSA

Il punto sulle giovanili Mon.Vi.: La Under 18 ferma la capolista, al via anche il campionato di Under 12

Il punto sulle giovanili Mon.Vi.: La Under 18 ferma la capolista, al via anche il campionato di Under 12, ottima prestazione della Serie C ...

La Webbin Manfredonia sfata il tabù trasferta. Superato con autorevolezza il Ruvo di Puglia

La Webbin parte con Manfredi, Carmone, Virgilio, Grasso e Totaro A. Ruvo risponde con Eremita(17), Mirilli (4),Marinelli(4), Di Terlizzi(5) e Cantatore (5). In avvio di gara la Webbin perde Virgilio ...