Volley femminile | Novara vola ai quarti di Challenge Cup | Akimova e Bosetti schiantano l’Olympiakos

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)prosegue la propria cavalcata nellaCup 2023-2024 di, la terza competizione europea per importanza. La compagine piemontese, reduce dalla brutta sconfitta in Serie A1 contro la capolista Conegliano, si è qualificata aidi finale con grande disinvoltura, dominando i primi due set e riuscendo a fare la differenza nel tiratissimo terzo parziale risolto ai vantaggi. Dopo il sofferto successo ottenuto al tie-break nell’incontro d’andata, le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno sconfittoper 3-0 (25-13; 25-19; 29-27) nel confronto di ritorno andato in scena di fronte al proprio pubblico del PalaIgor. Le rosablù torneranno in campo a gennaio per il doppio confronto con le rumene del Voluntari 2005, avversaria che sembra essere ...