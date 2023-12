Volley femminile | Milano schianta il Mulhouse Paola Egonu vertiginosa in Champions League

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha sconfitto ilper 3-1 (25-18; 18-25; 25-16; 25-13) e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella2023-2024 di. La compagine meneghina si è imposta di fronte al proprio pubblico e ha confermato la propria imbattibilità nella massima competizione europea. Le ragazze di coach Marco Gaspari, issatesi al secondo posto in Serie A1 dopo il successo ottenuto al tie-break su Casalmaggiore, hanno però lasciato per strada il secondo set contro la poco quotata formazione francese. Le rosablù si confermano così al comando della classifica del gruppo A con 4 vittorie (12 punti), inseguite dal VakifBank Istanbul (3 successi e 9 punti per le Campionesse d’Europa) cheaveva surclassato per 3-0 nell’ultimo incrocio ...