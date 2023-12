Vitilive | il walking tour per sensibilizzare

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) e abbattere i pregiudizi sulla vitiligine, in questa prima edizione, ha coinvolto 4 città italiane nell’arco di 3 mesi: Napoli, Milano, Torino, Roma. Gli organizzatori si sono posti l’obiettivo di favorire una migliore comprensione della vitiligine e promuovere una conoscenza che possa abbattere i pregiudizi che ancora circondano i pazienti. Cosa è la Vitiligine? La vitiligine è una malattia che si manifesta attraverso macchie di colore bianco che sono conseguenza della perdita di melanociti cutanei. Questa malattia colpisce tra lo 0.5% e il 2% della popolazione mondiale, indistintamente uomini e donne. Più frequentemente la malattia insorge prima dei 30 anni di vita, potendo apparire anche in età pediatrica. Fonte https://.it/la-vitiligine/ Per le sue caratteristiche, la vitiligine viene spesso ...