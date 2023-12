Viterbo | braccialetto elettronico per Rudy Guede | maltrattamenti e lesioni all’ex compagna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla exè stata notificata oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, su richiesta della Procura di, nei confronti di, il 36 enne cittadino ivoriano già condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre del 2007. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.– ilcorrieredellacitta.comOmicidio Meredith Kercher, libero: “Ho cercato di salvarla” Notificata oggi la misura cautelare aNei suoi confronti i pm, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, contestano i reati dipersonali,e violenza. L’uomo era stato scarcerato nel giugno scorso dopo ...

