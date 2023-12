Vite al limite su Real Time | stasera la storia di June McCamey

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il giorno 20 giugno 2016 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 4 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha dovuto affrontare enormi stress psichici tra cui la perdita del figlio 17enne. Ma la sua perdita di peso è stata sconvolgente.al, la protagonista, ha 43 anni, vive a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati buoni, perdendo 92 kg per arrivare a 176 chilogrammi....

Altre News in Rete:

Roma, giro di vite sulla movida: controlli a tappeto tra Colleferro e Valmontone

Roma, giro disulla movida: controlli a tappeto tra Colleferro e Valmontone Nel corso delle ... Controlli stradali: alla guida con un tasso alcolemico 5 volte oltre ilDurante i controlli ...

Alicia Kirgan, la paziente di Vite al limite ha un ruolo particolare nella vita di Nowzaradan: il loro segreto è ormai trapelato iFood

Vite al limite, le lacrime di Nowzaradan e di tutto il pubblico: merito di una paziente speciale Cityrumors Ascoli

Dove sta il delitto di Giulia

E quanti appelli abbiamo sentito in questi giorni non sottovalutare i segnali che possono dire comportamenti che possono oltrepassare un limite irreversibile. E viene da chiedersi se non sia proprio ...

L’SOS emergenze via satellite di Apple salva-vite potrebbe diventare gratis per sempre

Apple ha recentemente esteso di un anno la disponibilità gratuita del servizio SOS emergenze via satellite, attivo sugli iPhone 14, che consente di mettersi in contatto con i soccorsi quando non c'è c ...