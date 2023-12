Violenza sulle donne Serve una rivoluzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Dobbiamo trasformare il dolore in impegno” l’esortazione che Monsignor Cipolla durante la celebrazione delle esequie di Giulia ha destinato a un Paese che nella vita spezzata della ragazza vuole vedere uno spartiacque che ci divida definitivamente dalla barbarie del femminicidio. Sarà davvero così questa volta o, ancora, ci troveremo a indossare un nastrino, a colorare qualche panchina, o a mettere delle scarpette che abbiano in comune il colore rosso? Dopo Giulia le promesse non bastano più. È ora di passare dalle parole ai fatti Il tutto per ricordarci il sangue sgorgato dalle ferite letali inferte da uomini che dichiaravano di amarle. L’impegno utile allaculturale di cui abbiamo bisogno non può ridursi all’uso di simboli, o all’esibita indignazione collettiva. Certo, anche questo è il volto della rabbia per l’ingiustizia subita non solo dai cari di ...