Violenza sulle donne | Nordio audito in commissione d’inchiesta sui femminicidi | ma non ha tempo per le domande

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ha insistito per esseredallasuiprima di Natale, ma alla fine del suo intervento ha detto di avere a disposizione solo 12 minuti per le. Il ministro della Giustizia Carlosi è presentato davanti all’organismo parlamentare il giorno dopo aver partecipato ai funerali di Giulia Cecchettin, dicendo di “essere molto sensibile al tema”. Ma a causa di altri impegni, proprio non ha potuto fermarsi oltre il suo intervento e rispondere alledei parlamentari. “Ci siamo ritagliati questa oretta”, si è affrettata a giustificarlo la presidente Martina Semenzato, “ma il ministro tornerà nell’anno nuovo. Intanto raccogliamo le”. Un annuncio accolto tra i malumori e l’imbarazzo delle ...